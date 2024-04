El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, aseguró que no se está atravesando alguna crisis financiera, pese a admitir que las instituciones privadas enfrentan una situación 'difícil'. Al cierre de 2023 el excedente neto fue de $2.265 millones y $4.960 millones en el primer trimestre de 2024.

"Nosotros tenemos un depósito que está para casos de emergencia de $27.600 millones aproximadamente. No es cierto que la universidad esté quebrada o ilíquida. Tenemos, sin duda, desafíos financieros por todo lo que está sucediendo en las instituciones de educación privadas en Colombia; pero afortunadamente, nuestra situación, garantiza la sostenibilidad", dijo Cheyne a RCN Radio.

El directivo recalcó que el plantel cuenta con 13.000 estudiantes y que el presupuesto para el año pasado fue de $396.000 millones y en 2024 la cifra está en $425.000 millones. En cuanto a la deuda, Cheyne dijo que ha sido "programada, desde hace varios años, para empezar a hacer las inversiones es de $120.000 millones a 12 años, con un periodo de gracia de dos años", continuó.

Sobre los despidos, el rector no los negó, pero sí rechazó que fueran masivos. En los últimos siete meses refirió a la salida de 52 personas de unos 2.400 colaboradores que, en ese lapso, serían cerca del 2.4 %. De ese medio centenar, dijo que había casos de personas con licencias de hasta cinco años con incertidumbre de si tendrían realmente la intención de retomar funciones.

"No hemos realizado un despido masivo. Le hemos comunicado a ciertas personas que no nos acompañen más". Durante las licencias, "la universidad asume los costos de parafiscales y nosotros tenemos unos cupos para cada facultad. No puede ser contratado otro profesor, mientras el cupo no esté disponible", enfatizó a RCN Radio.

Ante las acusaciones de supuesto conflicto de intereses, al incluir en su equipo de trabajo a algunos de quienes participaron en la votación para reelegirlo en 2022, Cheyne los agrupó no solo en colegiados y defendió la elección en su calidad como profesionales. "Imagínese lo que pasaría con la universidad, negando la posibilidad de que los colegiados trabajen allí, lo que sí es cierto es que se debe cumplir el perfil necesario", dijo.

También aseguró que se le había dado un 'parte de tranquilidad' a los docentes, en cuanto a que ya se habían hecho ajustes y no habría más despidos. Su pronunciamiento llega cuando este martes profesores de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos lo instaron a que diera un paso al costado y "permitir una revisión exhaustiva" a su administración.

Un día antes, la carta pública la divulgaron estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes aseguraron que el plantel atravesaba una "profunda crisis de gobernanza". Las tensiones se han agudizado desde los últimos días e, incluso, llevaron a que alumnos convocaran a una asamblea el viernes anterior para pedir claridad a las directivas.

Por lo pronto, los consiliarios de la institución anunciaron la inclusión de un consultor independiente que acompañará tres mesas de diálogo. Esto, previo a un informe con acciones concretas que se conocerá el 15 de mayo.