"No me identifico con el rol de hija de presidente": Andrea Petro

Andrea Petro Herrán, la mayor de las hijas mujeres del presidente Gustavo Petro Urrego, estuvo respondiendo a sus seguidores de Instagram preguntas sobre asuntos personales.

Entre los interrogantes que le formularon estuvo el de qué se sentía ser hija del presidente de Colombia. Andrea, que vive en Marsella (Francia) desde hace 13 años, respondió que trata de prestarle mucha atención al asunto: "No trato de pensar en eso, no trato de mentalizarme con eso, porque yo aquí en Europa soy una persona común y corriente. No tengo escolta, no tengo nada, entonces pues agarro bus como todo el mundo, metro".

Sin embargo, confesó que aún no se habitúa a ser la hija del presidente y que es un rol con el que no se siente identificada: "No trato de pensar en eso mucho porque siempre que voy a Colombia el cambio es muy fuerte para mí. No estoy acostumbrada a eso y no me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente, la verdad".

"Tengo un conflicto interno con eso, pero no es que me incomode: sencillamente no me identifico mucho con ese rol todavía. ¿Qué se siente? No sé qué se siente. Trato de ser yo misma y seguir siendo yo misma, independientemente el estatus que me toque".

Otro seguidor le preguntó que si el presidente le ayudaba económicamente, a lo que Andrea respondió que no: "Mujer independiente económicamente desde hace 10 años".

En ese punto, ella aprovechó para contar detalles sobre su trabajo: la fundación Organización Colombiana para Migrantes. "En este momento estoy trabajando al 1.000 por ciento en la fundación. Yo soy la fundadora, pero también soy la CEO, entonces tengo que hacer toda la parte de management, estar todo el tiempo en contacto con Bogotá, con Francia y con España. Por el momento no tengo otros trabajos porque humanamente no podría".

Por último, la joven explicó que sigue viviendo en Francia por sus hijas, Luna y Victoria. "Estoy separada del papá de las niñas y las niñas las tengo una semana sobre dos. Cumplo con la voluntad de mis hijas de estar cerca del papá y estar con él, él es francés. Entonces no le veo la lógica de irme a 6.000 kilómetros, 7.000 o 10.000 kilómetros de distancia del papá de las niñas. Vivimos en la misma ciudad para que ellas puedan estar con él, crecer con él".

Andrea Petro Herrán es la hija que Gustavo Petro Urrego tuvo con Mary Luz Herrán, exmilitante del M-19. Producto de esa relación nació también Andrés Petro, que vive en Canadá. Los otros hijos del presidente son Nicolás Petro Burgos (el mayor, de su relación con Katia Burgos), Sofía y Antonella, ellas dos de su matrimonio con Verónica Alcocer.