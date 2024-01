"No me voy a retirar": Hollman Morris tras denuncias de acoso y maltrato en RTVC

Reconoció que ha recibido sugerencias para retirarse, pero afirmó que no lo hará, sosteniendo que es el precio de una vida coherente con sus principios.

“Disculpas sí, porque muchas veces me han pedido que haga pausas, me aparte, que me retire. No lo voy a hacer. Tengo claro que este es el costo que pago por una trayectoria de vida coherente con mis principios, por soñar un país en paz con justicia social para nuestros hijos, de darle voz a los que no tienen voz en este país y de no doblegarme al poder”, añadió.

El subgerente pidió comprensión a sus amigos y más cercanos: “Encarecidamente, a los amigos, a los democrátas, a los progresistas, les pido que mi defensa sea siempre con el argumento, con mi trayectoria, desde el amor y nunca desde el odio y el insulto o la descalificación, porque no seremos como ellos”.

Las declaraciones de Morris surgen en medio de un contexto tenso por las investigaciones de la Procuraduría sobre un supuesto acoso laboral en RTVC y denuncias de algunos extrabajadores.