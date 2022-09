No pagar el SOAT es una conducta que raya casi en un delito: minTransporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtió que más del 55 % de los dueños de vehículos en Colombia no pagan el SOAT y agregó que esa es una conducta que raya casi en un delito, porque pone en riesgo la vida de quienes transitan por las vías del país.

En diálogo con RCN Mundo, el funcionario señaló que "no es justo que en este país más del 55% de quienes conducen vehículos o son propietarios de motocicletas, camiones, buses, no paguen el SOAT y pongan en riesgo la vida de los demás”.

Reyes explicó que, “a mí me parece que es algo que no solo no puede ocurrir, sino que es casi que uno conducta que raya con un delito".

Dijo que de ser necesario, se tendrá que llegar al punto de cobrar en los propios domicilios de los propietarios de los vehículos el correspondiente monto para que adquiera el respectivo Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Este tema lo llevé al punto de que vamos a llegar como ocurre en muchas cosas a los mismos domicilios de las personas para efectos de cobrar ese SOAT (…) Quizás el término 'a las malas' se malinterpretó, esto fue lo que yo quise decir”, indicó.

Las declaraciones del ministro de Transporte se produjeron ante sus polémicas afirmaciones en las que dijo que hará todos los esfuerzos necesarios y obligará "así sea por las malas", a que los propietarios de vehículos en Colombia cuenten con el SOAT.