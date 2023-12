"No puede venir aquí a decir mentiras": MinSalud advierte a Sanitas

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el marco del debate de la Comisión Séptima del Senado de la República, volvió a arremeter contra la EPS Sanitas, criticando los informes presentados en el marco de la discusión del financiamiento del sistema de salud en el país.

El funcionario señaló que le están mintiendo al país. “En el 2022 tuvieron utilidades de netas desde 226 mil y tengan ustedes en cuenta caja efectivo, 848.000 millones de pesos, la EPS que más chilla, y amenaza que en septiembre no prestaría más servicio, el negocio va para arriba, más clínicas, más de todo y aquí vienen a chillar”, sostuvo.

Lea además: Trabajadores de Sanitas marchan este lunes en varias ciudades

Dijo además que esta EPS "antes tenía todo bien, solo este año les fue mal y por eso dicen que no tienen ni capital, ni reservas ni patrimonio eso no es cierto".

“Cuando el doctor Gaviria le dio flexibilidad para todos los indicadores y darles tiempo para que los cumpliera de siete años y nunca cumplieron. Ahí si no dice eso el doctor Gaviria, y a toda hora sale a criticar como si estuviéramos atacando, falso de toda falsedad, porque no están cumpliendo tampoco con las reservas desde el 2021, no puede venir aquí a decir mentiras una EPS que no ha hecho más que beneficiarse del sistema”, dijo.

Más noticias: Cruz Verde: Medicamentos que NO entregarán a pacientes de Sanitas

El ministro dijo que la EPS sanitas este año va a recibir diez billones de pesos. “Lo grave es que no se ve control, que no se sabe dónde quedan las platas y los recursos, y piden un plan institucional después de más de siete años que les dieron para que cumplieran y cuando han tenido todas esas utilidades en su integración vertical”, sostuvo.

El ministro aseguró que toda esta información ha sido entregada a la Contraloría en la reunión la que tuvieron y esperan que sean citados por la Procuraduría.