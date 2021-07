“No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja": Gobernadora sobre presencia de minga indígena

Ante la polémica que ha generado que la minga indígena este nuevamente en Cali, la gobernadora Clara Luz Roldan, señaló que no pudo cerrar las fronteras con la ciudad porque el alcalde no se lo permitió.

Y es que por el sur de Cali ingresaron las caravanas de varios buses escalera o chivas con indígenas, que por un momento se pensó, venían desde diferentes resguardos del departamento del Cauca, pero luego se aclaró que no era sí, pese a la vigencia de un decreto que tiene cerradas las fronteras del departamento desde el viernes 16 y va hasta el jueves 22 de julio a las 11:59 p. m.

Los indígenas llegaron hasta la Universidad del Valle en su sede Meléndez, lugar que fue tomado por manifestantes desde el jueves 15 de julio, para realizar la denominada Asamblea Nacional Popular.

Sin embargo, en un audio que se filtró en redes sociales, la gobernadora del Valle, le explicaba a un familiar que los vehículos que ingresaron a la capital vallecaucana transportaban indígenas de municipios que se encuentran al interior del departamento, como Candelaria, Jamundí, Bolívar, Florida, Buenaventura, entre otros.

“No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja me toca cerrar es el departamento y esos son los indígenas que están llegando desde otros municipios. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”, indicó la mandataria en el audio que circula en redes sociales.

Según personas cercanas a Roldán, desconocen el motivo por el que se filtró el audio, ya que en el mismo se encuentra hablando con su hijo Jairo Prado, a quien de forma cariñosa le dice "jefe" y quien le pregunto por la entrada de indígenas al departamento. Al parecer él lo reenvió a alguien que le preguntó del tema y esta persona, sería la que lo viralizó.

Cabe recordar que dicha Asamblea, hace parte de las movilizaciones que algunos grupos han convocado para el 20 de julio, cuando se advierten de nuevas protestas en Colombia.

El sábado también se reportó que más de 12 buses con manifestantes de otras regiones como Antioquia, Santander, Meta, Bogotá, intentaron ingresar al departamento del Valle, pese al cierre de fronteras, pero después de estar varias horas retenidos para verificación de documentos por parte de las autoridades, finalmente lograron llegar a la Asamblea Nacional Popular en el sur de Cali.