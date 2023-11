¿No quedó satisfecho con su puntaje en el Icfes? Paso a paso para presentarlo de nuevo

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes, abrió el proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que se realizarán en sitio el domingo 7 de abril de 2024, bajo la modalidad lápiz y papel.

"La evaluación la tenemos que ver desde el punto de vista positivo, no es buscar en qué nos rajamos, es buscar acciones de mejora. Somos un Instituto formado por los más altos estándares profesionales técnicos, que trabajan todos días por generar los mejores modelos de evaluación. Buscamos una evaluación integral, buscamos identificar ciudadanos que generan valor público", sostuvo la directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez.

La directora del Icfes hizo un llamado a los rectores e instituciones educativas a realizar con tiempo el proceso de inscripción de sus estudiantes, de manera que no afecte el tránsito de los jóvenes hacia la educación superior.



El proceso de registro y recaudo ordinario para la presentación de las tres pruebas estará habilitado hasta el 11 de enero de 2024. El registro y recaudo extraordinario irá hasta el 19 de enero. La publicación de citaciones se realizará el 22 de marzo del próximo año.

El Icfes les recuerda a las instituciones educativas y estudiantes individuales realizar el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del 11 de enero de 2024, a fin de evitar costos adicionales.

¿Quiere volver a repetir el Icfes?

La prueba Saber 11 va dirigida no solo a estudiantes que están por finalizar su grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, sino también a quienes deseen mejorar su puntaje o que aún no han presentado este examen.



En el caso específico de la prueba para validantes, se pueden inscribir las personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen.

Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.

De igual forma, el Icfes ofrece el examen Pre Saber a todos aquellos que quieran familiarizarse con la estructura y condiciones de la aplicación de Saber 11.



Para mayor facilidad y seguridad, el recaudo de los tres exámenes se podrá realizar en línea, a través del botón de pago PSE. Sin embargo, este también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.

Todas las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden hacerse a través del portal icfes.gov.co, en la página de inicio o en la pestaña exámenes. La fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 Calendario B será el viernes 14 de junio de 2024 y la de resultados de Pre Saber y Validantes, el viernes 21 de junio de 2024.



Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el instituto a través de la línea telefónica: (601) 5144370 en Bogotá.