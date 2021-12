Con felicidad y regocijo, familiares del joven patrullero Tomás Blanco Rolong, recibieron la noticia respecto a la liberación del joven patrullero, quien había sido secuestrado por disidencias de las FARC en el departamento de Nariño el pasado 23 de diciembre, cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo entre los corregimientos de El Rosario y Esmeraldas.

Clara Rolong agradeció a los captores de Blanco Rolong, de 27 años, "haberlo devuelto con vida y sin ningún tipo de daño físico producto de su secuestro. Estamos felices y agradecidos con nuestro padre celestial Jehová por habernos permitido recibir esta excelente noticia. Esto es un hermoso regalo de la vida; tener a nuestro hijo libre", expresó Clara Rolong en diálogo con RCN Radio Barranquilla.

Sin embargo, expresó que no le gustaría que su hijo vuelva a ejercer como miembro de la Fuerza Pública, dado el miedo latente a que vuelva a ser secuestrado en el ejercicio de sus funciones institucionales. "Ya se imaginarán el temor que, como madre, tengo desde el 23 de diciembre cuando me enteré de su secuestro. No me gustaría, pero respetaré la decisión que tome él", sostuvo.

Además, añadió que sostuvo una conversación -de 5 minutos- con su hijo, ayer en horas de la noche, gracias a un contacto telefónico hecho por la Policía del departamento de Nariño. "Hablé con él y lo sentí bien, tranquilo, feliz por estar libre y con la ilusión de volver a vernos", puntualizó.

Clara Rolong precisó que su hijo podría arribar al municipio de Tubará (Atlántico) en horas del mediodía de este 27 de diciembre. Aunque no tiene una hora de manera precisa, su corazón de madre espera volver a sentirlo cerca, propio del encuentro tras cumplir 72 horas privado de su libertad por las disidencias de las FARC.

"Solo tuve un momentico para hablar con él y me confirmó que hoy estaría llegando al pueblo que lo vio nacer. Jamás había anhelado tanto un encuentro con mi hijo como hoy. No sé sí tomé la decisión de seguir fungiendo como patrullero de la Policía Nacional, pero su decisión será bien recibida por todos nosotros", indicó Rolong.