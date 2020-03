No queremos ser responsables de la propagación del coronavirus: Comité del Paro

“Como tenemos una responsabilidad social no vamos a contribuir a que se nos señale que somos los responsables de la propagación del coronavirus, nos interesa la salud de los colombianos, entonces si no están autorizadas esas concentraciones, pues nosotros, por lo menos la del 16 de marzo, no la realizaremos”, aseguró Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Ahora, sobre la marcha del próximo 25 de marzo, el comité anunciará en las próximas horas una decisión, teniendo en cuenta la coyuntura nacional e internacional del brote del nuevo coronavirus, con el fin de aclarar ¿de qué manera van a continuar protestando contra el Gobierno colombiano?.

Reunión con el Gobierno

En las últimas horas el Gobierno nacional le comunicó al Comité del paro que solo aceptarán a cinco personas en la mesa de negociación, por lo que las organizaciones sociales tomaron la decisión de no participar en el encuentro.

“Lo ha reducido el Gobierno a cinco personas motivo por el cual no vamos las personas que siempre nos hemos reunido por siete veces que son 47 o 48 en nombre de las 28 organizaciones sociales que componen la organización del paro”, afirmó Arias.