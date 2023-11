“No refleja nuestro compromiso con el servicio”: Avianca responde por maltrato a usuario

La aerolínea Avianca se pronunció frente al video que circula en redes sociales de una de sus agentes maltratando a un viajero que reclamaba por la cancelación de su vuelo de manera repentina.

“Somos conscientes de que en el contacto con nuestro cliente se usaron expresiones que no reflejan nuestro compromiso de servicio y lo lamentamos”, aseguró la aerolínea.

Los hechos sucedieron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando uno de los viajeros reclamaba en servicio al cliente el motivo de la cancelación de su vuelo (Bogotá-Bucaramanga). Ante esto, la agente de Avianca expresó: “si usted fuera mi papá o alguien importante para mí, yo podría ayudarlo”.

Ante la cancelación, la aerolínea aseguró que “los últimos días no han sido fáciles porque la operación se ha visto afectada por restricciones de control de tráfico aéreo y el programa de demoras en tierra por mal tiempo en el país”.

Por su parte, Jesús Orlando Jerez, quien grabó el momento que se viralizó en redes sociales, aseguró que la aerolínea no tuvo la intención de entregar una solución al pasajero.

Jerez también agregó que la aerolínea no optó por una compensación, sólo le informaron al usuario que no tenían disponibilidad con hoteles que tienen convenio, sin embargo sí entregaron un 20.000 pesos. Ante este monto de dinero, el usuario explicó que al interior de El Dorado no alcanza para nada.

Finalmente, Avianca aseguró que desea brindar un servicio mas amable durante los últimos dos meses del 2023, señaló que esperan generar soluciones oportunas frente a los múltiples retrasos y y cancelaciones de vuelos que se puedan presentar.

"Nuestro compromiso es ser cada vez más resolutivos y entregar un servicio amable y oportuno", puntualizó la aerolínea.