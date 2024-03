"No renunciaré": Presidente de la Asamblea de Santander tras polémico video

Tras la polémica que desató un video en el que se observa al presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Ariza Obregón, agredir verbalmente a su expareja y reconoce estar bajo los efectos de sustancias psicoactivas, el funcionario dijo que no renunciará a su cargo por este escándalo.

En un fragmento del video que se filtró, el presidente agrede a la mujer que lo graba: "No venga aquí a montar mundos, que lo que le falta es voltearle la jeta (...) Sí, estaba metiendo basuco".

En declaraciones que dio Ariza Obregón, mencionó que no consume sustancias alucinógenas y que el video que está en redes sociales, pasó en la intimidad de una relación tóxica de seis meses con su anterior pareja.

"Quiero dar claridad de qué yo no consume sustancias alucinógenas invito a que me hagan una prueba al mismo tiempo quiero dar claridad de qué son no son excusas para un comportamiento como el que YouTube usted lo verdadero que sucedió ese video paso en la intimidad de puertas para dentro en un hogar", sostuvo.

El funcionario también comentó en las declaraciones que entregó que la filtración del video fue algo premeditado, además reconoció las denuncias en su contra por acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, pero insistió que "detrás hay algo oscuro".

Por su parte, la Gobernación de Santander se ha pronunciado sobre los hechos denunciados contra el presidente de la Asamblea, quien fue elegido con una gran votación en las pasadas elecciones territoriales, a quien le pide que se aparte del cargo mientras surten efecto las investigaciones, además le pide a las entidades encargadas de adelantar el proceso que haya celeridad.