"No se retuvo, decomisó o se quedó con ningún computador": SIC tras inspección a la Cancillería

En medio de las alertas que se han encendido por la inspección que llevó a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la sede de la Cancillería, buscando información sobre libre competencia en relación a la licitación de pasaportes, RCN Radio habló en primicia con el encargado de la diligencia que también llegó a la Registraduría.

"La Superintendencia no retuvo, no decomisó, no se llevó, no se quedó con ningún computador, ningún celular, ningún correo de ninguna persona de la Cancillería ni de ninguna de las personas de las empresas y entidades que hacen parte de esta visita administrativa", dijo Francisco Melo, Superintendente para la Protección de la Competencia de la SIC.

Sostuvo que la inspección a la sede del ministerio de Exteriores y en otras entidades las realizaron "avalados por las decisiones judiciales de varias autoridades de esa naturaleza, incluyendo la Corte Constitucional".

"Solicitamos acceso a la información de los correos electrónicos institucionales de las personas que participaron en los procesos de selección que desarrollaba en este caso la Cancillería. Simplemente accedimos a esa información para poder verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia en el desarrollo de esos procesos de selección", añadió.

Sin embargo, reconoció que "también solicitamos acceso a un celular de una funcionaria que utiliza ese dispositivo para efectos de desarrollar sus funciones laborales con el mismo fundamento constitucional y legal".

El encargado de autorizar también respondió a la denuncia que reveló uno de los sindicatos de la Cancillería en La FM de RCN que señala que la SIC también pidió información sobre extradición.

"Nosotros no solicitamos ninguna información relacionada con aspectos de seguridad nacional como pasaportes, extradiciones, nada de eso", dijo.

Melo reveló a RCN Radio que todas estas actuaciones las hicieron con autorización de la Secretaría General de la Cancillería", que está a cargo de Paola Andrea Vásquez.

"Con autorización expresa de la titular del dispositivo de comunicación utilizado para efectos laborales en el caso del celular", reiteró.

El funcionario quien autorizó la inspección a la Cancillería dijo que en la sede de la Cancillería "no se hizo una verificación del contenido específico de ninguna de la información a cuyo acceso solicitamos en el marco de la visita", porque dicha información se revisará por parte de los forenses de la SIC.

"A hoy incluso nadie de esta entidad ha visto la información, ha revisado la información que estamos obteniendo (...) se corre por el software especializado que nos permite ahí sí hacer la verificación de la información únicamente sobre aquella que está relacionada con el objeto de nuestra actuación", agregó.