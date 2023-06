"No tenemos actitud hostil con el Gobierno pero estamos angustiados": gobernadores en Asobancaria

En medio de la Convención de Banco número 57 que reúne al gremio durante estos días en la ciudad de Cartagena, los gobernadores de Sucre, Meta, Nariño y Cundinamarca, hicieron un fuerte llamado al Gobierno Nacional porque temen por la seguridad de sus territorios.

En primer lugar, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa aclaró que en este territorio pasaron de tener 84 homicidios en el año 2009 a tener 224 en el año 2022 y este año llevan 164 con corte del 31 de mayo. Asegurando además que en este departamento ha aumentado la presencia de los grupos criminales, "estás cifras son alarmantes, tienen que ver directamente con el narcotráfico y el aumento de la droga en el mercado, cada día vemos una presencia mayor del Clan del Golfo en nuestro territorio, monopolizando el mercado del microtráfico y también l salida de la droga al mundo por nuestras costas".

Por otro lado, indicó que, "ahora extorsionan más, manejan el contrabando del cigarrillo y ahora quieren intimidar a los funcionarios públicos y candidatos a las elecciones regionales; una creciente presencia de estos grupos criminales al margen la ley que se ven reflejada en mayo criminalidad y temor".

En medio de su intervención este gobernador resaltó también que se ha hecho el llamado al Gobierno para que no se repita la violencia de años atrás con la presencia de los diferentes grupos armados en las diferentes regiones del país, sin embargo, hasta ahora no hay un liderazgo en política de seguridad, por parte del presidente Gustavo Petro, para garantizar la integridad de los habitantes en estos territorios.

"Sentimos que se ha visto malinterpretado por el Gobierno Nacional el llamado que hemos hecho de angustia, nosotros no tenemos un acto de hostilidad especial en contra del Gobierno, no estamos en contra; estamos haciendo un llamado de angustia que nos transmiten también nuestras comunidades, sobre una situación que viene en deterioro y tiene que ver con la inseguridad", indicó el gobernador de los sucreños.

Y agregó que "hasta que el presidente Gustavo Petro, a pesar de la diligencia de sus funcionarios y a sus comandantes de la fuerza pública no asuma un liderazgo en política de seguridad con contundencia y se apersone de esta situación, tanto en nivel de comunicación como en gerencia, no creo que vayamos a tener los resultados que queremos porque el problema de las drogas nos tiene desbordada la problemática de la violencia".



Además, se refirió a la política de paz total del Gobierno, "estos grupos en las regiones se aprovechan de la buena fe del Gobierno con relación a esta política de paz total, se abusa en esta materia a la buena intención del Gobierno de llegar a un acuerdo para ganar espacio en las drogas y la criminalidad. Estos hechos de violencia constante nos hace recordar como estuviéramos en el Caguán en el año 2000 donde la generosidad del Gobierno se malinterpreta por la Farc y termina fortaleciéndose".



Y finalizó afirmando que, en otros departamentos hay presencia de las disidencias de las Farc, otros tienen presencia del Clan del Golfo, pero que la operación de estos grupos armados no han dejado de amedrentar a las comunidades, alterando el orden público e incrementando las cifras de violencia.



Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, aseguró que si bien todavía no han vuelto a las "épocas más oscuras", el país va en la dirección de hacerlo.

"Hoy estamos en el camino correcto para llegar a lo más oscuro que pasó en el país", dijo. Zuluaga pidió ponerle atención a la seguridad e insistió en que si bien apoyan la paz total, esta debe ir acompañada de una seguridad total. "Por buscar la paz, no podemos perder el país", sostuvo.

Así mismo, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que el departamento tiene más de 10.000 soldados acompañando la seguridad, pero no se puede caer en el error de que mientras Cundinamarca y Bogotá están protegidas, se descuide la presencia en otros territorios.

Por otro lado, el gobernador de Nariño, Jhon Alexander Rojas, dijo que hay que tener en cuenta que departamentos como el que él gobierna tiene una accesibilidad difícil y tampoco se puede dejar de lado el aprendizaje que tiene el sistema actual, con avances como la cobertura universal.

Llamó la atención sobre los problemas que tiene el modelo financiero actual y dijo que en este aspecto debería centrarse la reforma, empezando por aclarar cuál es el déficit que realmente tienen las Entidades Prestadoras de Salud.

Rojas le pidió al Gobierno que escuche la experiencia de las regiones para que "la salud se convierta en un derecho fundamental".