"No tenemos ninguna pedagogía respecto a la epidemia": recluso en La Picota

Asimismo, Trujillo denunció el hacinamiento en la cárcel, “y en este caso los guardias vienen a diario sin ningún tipo de protección, no tienen tapabocas”.

“A nosotros no nos han dado ni siquiera un kit extra de aseo, no nos han dado hipoclorito o algún material de aseo, no nos han dado ni siquiera un diagnóstico oportuno de la situación que sería la clave de la prevención”, agregó en recluso.

También dijo que hay cuatro duchas para 300 presos y cinco sanitarios, de los cuales cuatro funcionan para 300 presos.

“Nos quitan el agua todo el tiempo y no tenemos ninguna condición mínima de salubridad, entonces los presos empezaron a revelarse y queremos hacer un llamado al presidente Iván Duque, al ministro de Justicia y al director del Inpec”, agregó Trujillo.