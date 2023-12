"No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo": Martha Lucía Zamora sobre su renuncia

La saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, aclaró las dudas sobre su salida de la entidad, pues aseguró que la renuncia se la pidieron desde el viernes primero de diciembre.

La ahora exdirectora, afirmó que le pidieron que presentara su renuncia el viernes a la una de la tarde y que le reafirmaron la solicitud a las 5:00 p.m. de ese mismo día. Además aseguró que no aceptará que se cuestione su trabajo.

"Jamás me habían pedido la renuncia como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m. No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo", afirmó la funcionaria.

También aclaró que ese mismo día dijo que presentaría su carta en la mañana de este lunes, como efectivamente sucedió, pues es una decisión que debía ser consultada con su familia.

"El viernes 1 de diciembre afirmé que lo haría el lunes a las 7: 00 a.m. como efectivamente lo hice. Una decisión de esta naturaleza merecía ser consultada con mi hija y mi familia", agregó Zamora.