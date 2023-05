“Nos encadenaron y nos amarraron como a perros”, Gerson González, colombiano deportado por EE.UU.

Lea también: Millonarios cumplió el sueño a hincha que será sometido a eutanasia

Finalmente, Gerson González precisó que su razón para salir de Colombia fue buscar un mejor futuro y agregó que nunca se imaginó la situación tan compleja que tuvo que vivir.

“Nunca me dijeron cómo era el trato de esa gente, me fui inocente y por eso quise hablar para que las personas colombianas no hagan eso y se queden en el país, añadió.

Concluyó que las autoridades en Bogotá los trasladaron hasta un hotel, que regresará a Bucaramanga (su ciudad natal) y que nunca volvería a Estados Unidos.