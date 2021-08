Nos llevaron con engaños y nos tuvieron cinco días en un batallón: Joven reclutado por Ejército

Maicol Yesid Rodríguez, uno de los jóvenes que al parecer fue reclutado ilegalmente en Bogotá por parte del Ejército, indicó que junto con un grupo de amigos fueron llevados con engaños a un batallón de esa institución.

En diálogo con RCN Radio, el joven de 20 años denunció que permaneció cinco días en esa guarnición, por demoras del Ejército en la revisión de los documentos para definir su situación militar.

“Después de que nos piden la cédula, nos indicaron que los acompañaramos y así nos llevaron reteniéndonos la cédula. En el momento que uno llega allá se la entregan a los superiores y ellos indicaron que uno debe llevar los certificados de las excepciones o uno no puede salir”, afirmó.

Maicol Yesid dijo que a pesar de que no hubo malos tratos, estuvo retenido durante cinco días en el batallón de Artillería ubicado en la localidad de Usme.

“Nos retuvieron cinco días simplemente por no tener una certificación que desmotrara que soy hijo único. Después de conseguir esa certificación no me la querían revisar, me decían que como yo no sé nada de mi padre debía certificar que no tenía más hermanos. Me dijeron que me iban a reclutar”, señaló.

