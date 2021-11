El experto internacionalista de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, aseguró que el Gobierno ha venido desdibujando el papel de la Cancillería y que la política de relaciones exteriores está siendo manejada por el partido de Gobierno y no como un tema de Estado.

En contexto: Presidente Duque no reconoce elecciones en Nicaragua

Su pronunciamiento surgió en medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre el grupo extremista Hezbollah e Irán, además del anuncio del presidente Iván Duque de no reconocer las elecciones en Nicaragua, en las que Daniel Ortega fuer elegido por cuarta vez como presidente de ese país.

En diálogo con RCN Radio, el internacionalista señaló que no hay precedentes históricos sobre las equivocaciones que ha cometido este Gobierno en materia de relaciones internacionales.

"Ya no son anécdotas. De manera sistemática hemos visto en este Gobierno que la política exterior depende de todos menos de la Cancillería. Aquí inicialmente el embajador ante la OEA dijo que los migrantes eran un instrumento de expansión del chavismo y el alto Comisionado para la Paz se regocijó de las sanciones contra Cuba impuestas por Estados Unidos", dijo.

Indicó también que "hemos tenido funcionarios de todo tipo pero no de la Cancillería, que hacen declaraciones. Me parece que esto no debe ser leído como que se apresuró el ministro Molano, lo que hay aquí concretamente, es una toma por parte del Centro Democrático en materia de política exterior".

Explicó que se han registrado casos en los que se demuestra la injerencia de funcionarios que no hacen parte de la Cancillería. "Por ejemplo, se ha dicho que era indispensable apoyar la reelección de Trump, que era necesario evitar que Andrés Arauz llegué a la presidencia de Ecuador. El año pasado vimos al fiscal viajando rápido para apoyar las denuncias contra ese candidato".