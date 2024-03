‘Nos trataban peor que animales, le teníamos envidia a los cerdos’: Exsecuestrados de las Farc

Varios exsecuestrados hicieron un duro reclamo ante los magistrados contra los excabecillas de las antiguas Farc por todos los traumas que hoy enfrentan, a raíz de los actos de tortura, al haber sido tratados peor que animales durante su cautiverio.

William Pérez Medina, quien fue secuestrado por las antiguas Farc el 3 de marzo de 1998, narró ante la JEP los tratos inhumanos que enfrentó, tras permanecer durante diez años y cuatro meses secuestrado, hasta el año 2008, cuando logró ser liberado en medio de la 'Operación Jaque'.

"Para mí, lo más trágico de todo fue el uso de las cadenas. Una cadena que pesaba 15 kilos, que medía metro y medio, y que del otro lado estaba un compañero encadenado también. Fuimos deshumanizados completamente, nos sentíamos peor que animales", contó Pérez Medina.

Así mismo, sostuvo: “en muchas ocasiones decíamos que los marranos que tenían en las marraneras tenían mejor vida que nosotros, porque estaban sueltos”.

A su turno, Heidy Escobar Alonso declaró que fue testigo cuando asesinaron a su padre durante en medio del secuestro de que fueron víctimas por parte de las antiguas Farc.

“Justo cuando yo empecé con una hemorragia, quince días, yo ya no aguantaba un segundo más en cautiverio y le rogué a las Farc que me mataran, porque ya no soportaba ver que en mi reloj los segundos no pasaban y les lloré y les supliqué que me mataran. Al día siguiente, a las seis de la mañana, llegan ellos y me dicen tiene cinco minutos para que se despida de su papá", relató.

Por su parte, Armando Valero Cortés, sargento (r) de la Policía Nacional, quien fue secuestrado el 16 de abril de 1999, en una toma del Frente 45 de las extintas Farc en Chiscas, Boyacá, también relató el calvario que enfrentó en medio de su cautiverio e indicó que en su caso no perdona a sus captores.

"Fueron tres años que estuvimos en cautiverio. Fueron años duros con amenazas de matarnos si uno intentaba volarse. Se aguantó hambre, caminatas extensas de ocho días (…) Eso no fue fácil. Yo digo que las Farc pidan perdón; pero, en el caso mío, yo no los perdono. Que los perdone Dios, que quede en las manos de Dios todo lo que han hecho", enfatizó.

Igualmente, a esta audiencia compareció el general retirado Luis Mendieta Ovalle quien hizo un detallado recuento de los métodos criminales que usaron las extintas Farc durante la toma de Mitú, Vaupés, en noviembre de 1998.

“Atacaron a la población y a la Policía Nacional (...) sin contemplación, sin misericordia. Mitú quedó destruida", agregó el oficial retirado.

Estos testimonios de las víctimas son clave para las futuras sanciones que emitirán los magistrados de las JEP contra los excabecillas de las Farc como máximos responsables de estos graves hechos.