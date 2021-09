Nosotros no vinimos a Madrid a lanzar ningún libro: presidente Duque

El presidente Iván Duque, aseguró que su visita Oficial a Madrid (España), no es para lanzar su libro sobre Economía Naranja. En ese sentido explicó que lo que se busca es fortalecer las inversiones por parte del Gobierno y empresarios de España hacia Colombia.

En la capital española se han adelantado manifestaciones en contra de la presencia del presidente Duque, y han surgido críticas a la presunta participación del mandatario en la Feria del Libro que se desarrolla en Madrid, donde Colombia es el país invitado.

"Yo no he desistido de presentar ningún libro, es que nosotros no vinimos acá a presentar libros. Yo el libro lo lancé la semana pasada en el Congreso de la Economía Naranja, que es un libro que se publicó con el exministro Felipe Buitrago, y tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mostrar todo el impulso que han tenido las industrias creativos en Colombia", explicó el mandatario.

No obstante, enfatizó en que esta feria "es uno de los espacios más importantes que tiene la cultura y Colombia está allí presente. Yo creo que toda presencia que nosotros podamos hacer dentro de esta visita, la haremos".

En la agenda Oficial se tiene previsto que el mandatario visite el stand de Colombia, este viernes.

El presidente Duque, explicó que Colombia se está convirtiendo en el lugar más atractivo para la industria audiovisual, en Latinoamerica, "hay un gran interés de las compañías españolas de hacer producciones en nuestro país y la importancia que tiene esta feria, es porque es una vitrina para literatura de Iberoamérica"

El mandatario insistió en que su visita oficial está orientada al comercio y la inversión, "nuestro propósito es que salgamos de esta visita con más de 2 mil millones de dólares de inversión comprometida en nuestro país en los próximos años".