Noticias RCN y NTN24 recibieron un premio por la crónica “Los niños que andan solos” 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue el encargado de entregarle el premio a Noticias RCN y NTN24 por el trabajo realizado en el especial ‘Los niños andan solos’, en el que se aborda la difícil realidad de los menores en las fronteras por la migración que se ha venido presentando desde Venezuela.

Esta crónica, que fue realizada por el periodista Carlos Arturo Albino, visibiliza la compleja situación que viven algunos jóvenes y niños venezolanos que utilizaban los pasos ilegales cercanos al Puente Internacional Simón Bolívar con la promesa de iniciar una vida mejor.

En la primera entrega de la crónica se cuenta la historia de tres jóvenes de 13. 17 y 18 años, que sin conocerse cedieron cruzar a frontera con la esperanza de llegar a Medellín, donde les han prometido un trabajo.

Lea además: Hidroituango: Turbinas 1 y 2 se encenderían el 15 y 25 de noviembre

En la segunda parte, se muestra la realidad de uno de los menores que fueron abandonados en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Mi hermano me dijo que me quedara porque después me iba a agarrar el Bienestar”, menciona el menor que decidió salir de Venezuela caminando hacia Chile con sus hermanos de 15 y 17 años.

Tras la publicación de este especial tanto el ICBF como otras instituciones gubernamentales realizaron diferentes operativos para rescatar a los menores de edad.