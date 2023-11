Sergio Vega, esposo de Paula Durán, rompe el silencio

En medio de una entrevista con la revista Semana, Sergio afirmó que estaba sorprendido con las declaraciones de Gloria Iris Camargo, madre de Paula Durán.

“No me imaginé en ningún momento que doña Iris, la mamá de mi esposa, saliera a decir esas cosas, a realizar esas acusaciones que en este momento perturban mi vida y dañan mi imagen”, dijo.

Vega dijo que nunca impidió el ingreso de la hermana de Paula al sepelio.

“Jamás haría eso, No entiendo por qué dice eso, No sé qué busca, si quiere verme destruido. Eso nunca pasó”, agregó.

Vega también dijo que jamás había tenido malos tratos hacia la mamá de Paula y que siempre ha sido alguien muy pacífico.

. “Las personas que me conocen saben que soy una persona muy pacífica. Nunca en la vida he tenido un problema o he peleado a golpes, mucho menos voy a agredir a una persona y mucho menos a la mamá de mi esposa y en la situación en la que estábamos. Yo respeto a don Eder (padre de Paula) y a doña Iris porque es la mamá de mi esposa, es la abuela de mis hijos. El tema de que yo no les di comida es increíble”, indicó.

Sergio además agregó que hace mucho no se habla con su suegra y que ella dejó de llamar a sus nietos.

“Hace mucho tiempo no hablo con ella. Ella nunca llama para saber cómo están los niños. Hace mucho no habla con ellos”, afirmó Vega.