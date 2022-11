Nueva forma de estafa usando Nequi y Daviplata: no se deje robar

En redes sociales, y en cadenas de Whatsapp , varias personas han alertado de cómo están estafando a la hora de pagar con Nequi o Daviplata. Los ladrones ahora han creado una app que genera comprobantes de pago de estas dos aplicaciones y se ven y funcionan como si fueran reales.

Según denunció una usuaria de Twitter, la app que usan los estafadores funciona y se ve igual a Nequi y Daviplata entran a hacer el supuesto pago desde ahí. Hacen todo el proceso como si pagaran y muestran el comprobante.

La persona confiada al ver este proceso no verifica que recibió el dinero, y en últimas termina siendo robado pues no le pagaron. "adicional al celular de la victima, llega un mensaje de texto informando que ha recibido un pago, y así pues la persona se confía y despacha o entrega lo que están comprando, pero cuando va a revisar en su respectiva app, no hay nada, obviamente", agregó la usuaria.