Nuevas cárceles y uso de drones, propuestas del Congreso Internacional de Seguridad

Bajo la premisa “La Seguridad Garante de los DD.HH. y la Reactivación Económica” este jueves 28 de octubre el Presidente de la República Iván Duque instalará el cuarto Congreso Internacional de Seguridad organizado por Confevip, en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar en Paipa-Boyacá.

De acuerdo a los organizadores, en el evento se darán cita altos funcionarios del gobierno nacional como el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, los ministros del Interior Daniel Palacios, del trabajo Ángel Custodio Cabrera, las consejeras para los DD.HH. Nancy Patricia Gutiérrez y de las personas en condición de discapacidad Morelca Giraldo.

También asistirán el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, el director de la DIJIN Mayor general Fernando Murillo, la doctora Beatriz Londoño Secretaria de Transparencia de la Presidencia, Fiscales, Directores de Policía y expertos de diversos países como España, Italia, México, Chile, Argentina.

Según Miguel Ángel Díaz Presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia privada, todas estas personas asistirán para dialogar y compartir conocimientos sobre la seguridad.

“Este es un gremio proactivo, llevaremos propuestas para la coadyuvancia en la lucha contra la criminalidad, estamos preparando 50.000 personas en Derechos Humanos, en nuevas tecnologías, que haya una policía cívica del sector de la seguridad para revertir las cifras de actos delictivos", dijo.

Aseguró que "es necesario tener un diálogo franco y abierto sobre lo que ha funcionado y no, en las diversas políticas de seguridad; el país también necesita cárceles, en las que no haya hacinamiento, que no sean violatorias de los DD.HH., con personal capacitado y este sector está dispuesto a construir 50 cárceles en todo el país en las que se preserve el derecho humanitario y se resocialice al delincuente, también ofreceremos las nuevas tecnologías, el usos de drones para vías críticas, ciclorutas y eventos multitudinarios, porque queremos hacer un frente unido con las instituciones del estado para combatir la delincuencia, que nuestro país sea ejemplo de superación de la crisis que se profundizó con la pandemia, porque creemos en Colombia”.