Nuevo cambio obligatorio en el pasaporte colombiano: si no lo hace no podrá viajar

A finales del año pasado hubo centenares de quejas sobre las demoras en el trámite para expedir el pasaporte, pues ciudadanos afirmaban que los turnos que les asignan terminan siendo programados hasta varios meses. Si bien esta situación se normalizó, por cuenta de un requisito obligatorio podría volver a congestionarse las oficinas para expedir este documento indispensable para salir del país.

El requisito está relacionado con los niños que sacan su tarjeta de identidad, y los jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad. Toda la situación es por una resolución que ya no estará vigente.

Los cambios obligatorios

En diciembre de 2021, la Cancillería publicó una resolución en la que suspendió de manera provisional la obligatoriedad del cambio de pasaporte para los menores cuando cumplen siete años, o para las personas que cumplen 18 años y pasan a tener cédula.

La resolución que suspendía este requisito culmina el próximo 14 de diciembre de 2022, por lo que el requisito volverá a ser obligatorio.

Esto significa que de ahora en adelante es obligatorio que cuando un niño cumpla los siete años y saque su tarjeta de identidad, debe actualizar su pasaporte.

De la misma manera, un joven que pasa de los 17 a los 18 años y saca su cédula deberá actualizar su pasaporte.

De no haber ningún cambio en la reglamentación, una persona de estas edades que no haya actualizado su pasaporte no podría viajar afuera del país. No se lleve una mala sorpresa y adelante este trámite.