Nuevos cargos en Procuraduría: Margarita Cabello dijo que no habrá contrataciones en época electoral

La procuradora general también explicó que el 87% de esos nuevos cargos son para funcionarios de carrera administrativa y el 22% serán destinados para promover el acceso al programa de primer empleo.

Más información: Capturan a cinco personas por atentado en aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Sobre las criticas de algunos sectores políticos que la han señalado de ser “cercana a la casa Char”, Margarita Cabello dijo que es una abogada de carrera que no se deja comprar.

“Yo entré a la Rama Judicial por concurso, no soy cercana a ninguna casa, no se equivoquen conmigo, al que haya que sancionar lo haré como procuradora. En mi labor en esta entidad he nombrado por concurso, autoricé que la sala que va a investigar a los funcionarios será por concurso y no nombrado por el procurador de turno”, dijo.