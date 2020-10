Nutrición en Cultivo del Maíz

Hoy en Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio que llega al campo colombiano, concluiremos la explicación de las diferentes etapas que se deben dar para que los agricultores tengan un buen cultivo de maíz y así obtener excelentes rendimientos.

La nutrición debe ser definida con los antecedentes del lote o basado en los análisis de suelo y con los registros de producción de años anteriores. Es importante fijar metas de aumento de productividad respecto a la historia de producción para, de esta manera, ajustar los planes de nutrición.

Invitamos a Salvador Arias, Director Técnico del Programa de Alianzas Comerciales de USAID, quien explica que, para que la fertilización funcione, lo más importante es que el productor realice todas las labores o practicas básicas, además, de la efectiva corrección del pH del suelo, de lo contrario no importa cuánto fertilizante aplique, no le servirá a su cultivo mientras no se corrija el ph.

Argumenta el invitado que no existe una formula única, ni cantidades a aplicar a los lotes, ya que dependerá del análisis inicial y de esta manera producir lo máximo que permite un lote (o parte de un lote) con el mínimo de insumo necesario y no en exceso, de tal manera que se pueda mejorar la rentabilidad del cultivo.

En términos generales, dice, el fertilizante se aplica en una mezcla física en banda al momento de siembra, a 5 cm de profundidad por debajo de la semilla. Esto permite obtener una mejor eficiencia de absorción de los nutrientes por el mayor desarrollo radicular.

La nutrición balanceada del Maíz es esencial para el buen desarrollo, producción y sanidad del cultivo. Para que el paquete nutricional asegure la producción, es necesario ajustar de acuerdo a las condiciones del suelo, el clima y la fertilización. También tener presente, la época del año, su zona, entre otros factores, y para esto es importante consultar con su asistente técnico.

Recuerde escuchar el programa radial completo y las entrevistas de nuestros invitados en www.rcnradio.com.co

También esperamos sus opiniones y sugerencias a la línea de Whatsapp 3107991373.

Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio dirigido al campo colombiano con el apoyo de La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid.