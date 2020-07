Odontólogos reportan pérdidas por más de $700.000 millones por la cuarentena

El gremio de los odontólogos también viene enfrentando una difícil situación a propósito de la propagación del coronavirus.

A pesar de que algunos servicios médicos no tuvieron restricción para laborar desde que empezó la emergencia, los lineamientos y protocolos para el reinicio de esa actividad salieron casi tres meses después, generando pérdidas económicas para ese sector por más de 700 mil millones de pesos.

María Fernanda Atuesta, presidenta de la Federación Odontológica, dijo que las ayudas del Gobierno han sido pocas y que muchos profesionales “ya no tienen ni donde atender”.

La odontóloga indicó que “hemos solicitado ayudas de subsidios como todas las profesiones, pero no han sido efectivas. A muchos les pidieron sus espacios de trabajo ya que no se ha podido cumplir con el pago de los arriendos. Sabemos que no está fácil para nadie, pero debe haber acuerdos de pago que permitan que sigan trabajando”.

Por su parte, Juan Camilo Ortíz, quien es odontólogo hace diez años, denunció que ha sido escaso el acompañamiento por parte del Gobierno y que los gastos en protección son muy altos, lo que lo lleva a pensar que incluso sería mejor dejar de atender.

“Son muy caros los tapabocas que usamos nosotros, al igual que los trajes que nos podemos y le damos al paciente. Eso genera sobrecostos que las ARL deberían ayudarnos a pagar. Yo pienso personalmente que hay que cerrar durante un tiempo, también para protegernos”, manifestó.