Oferta de trabajo: Hay de todo tipo de cargos y no se necesita experiencia

“Decidí aplicar a mi primera oferta laboral en WOM, ya que me parecía una gran oportunidad y porque es una de las pocas empresas que está ofreciendo vacantes para crecer. Pensé que no me iban a escoger porque no tenía experiencia en el sector de telecomunicaciones, ni nada por el estilo. Pero nada, al final ¡Me llamaron! Fui a las capacitaciones y el proceso fue muy chévere. Me enseñaron todo, definitivamente uno aprende mucho”, asegura Jennifer Márquez, multiskill en Barranquilla, quien trabaja en WOM desde septiembre del 2021.

Como Jennifer, más de 750 jóvenes entre los 18 y 28 años han iniciado su vida laboral en WOM, operador que busca generar oportunidades de empleo en calidad para todos, incluso para aquellos sin experiencia. Y es que según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada cuatro jóvenes en Colombia no estudia ni trabaja, y una de las principales causas es la falta de trayectoria laboral.

En Bogotá trabajan más de 260 jóvenes, en Antioquia más de 150 y en el Valle del Cauca, más de 60, siendo las tres zonas con mayor contratación de primer empleo del operador, no obstante, la contratación de primer empleo también se ha extendido a Caldas, Caquetá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Atlántico, Cundinamarca y Santander.

En ese sentido, WOM, que ya ha invertido más de 850 millones de dólares, instalado más de 4.400 antenas y generado 2.700 empleos directos y 4.000 indirectos en el país, anunció 128 vacantes nuevas a nivel nacional.

Dichas vacantes están disponibles para diferentes niveles de educación como profesionales, técnicos y tecnólogos, y en áreas como comunicaciones, servicio al cliente, ventas, canales digitales, finanzas, contabilidad, recursos humanos, entre otros, y en todos los niveles: asesores, líderes, analistas, especialistas, jefes, practicantes y aprendices Sena.

Cabe destacar que la compañía ofrece plan de crecimiento, de ahí que, el 22% de sus colaboradores hayan ascendido en 2022, y garantiza formación profesional a través de WOMAcademy, un programa que ofrece cursos gratuitos a sus colaboradores.

Finalmente, WOM garantiza procesos de contratación sin ningún tipo de sesgo asociado a raza, religión o estrato socioeconómico, ofrece salarios competitivos en el mercado y condiciones destacables como contratación directa, beneficios de salud 100% pagos por la compañía, seguro de vida, seguro exequial, horario flexible e híbrido y la posibilidad de expresar libremente la identidad de cada persona en un espacio sin código de vestimenta donde los tatuajes, cabello de colores, o piercings son bienvenidos.

Quienes deseen aplicar a las vacantes disponibles, lo pueden hacer a través del LinkedIn oficial de la compañía @WOMColombia y en portales de empleo como ElEmpleo.com y Computrabajo.