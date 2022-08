Ofrecimiento de Petro a narcos para no ser extraditados no es nuevo: exfiscal Gómez Méndez

El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que no es nueva la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro, de no extraditar a aquellos narcotraficantes que negocien con el Estado y se comprometan a no reincidir.

En diálogo con RCN Mundo el exfiscal aseguró que, “lo que plantea el presidente Gustavo Petro no es nuevo y está dentro de la normatividad colombiana. Es increíble que todavía la extradición siga marcando la agenda política del país”.

Indicó que por lo menos en los últimos 35 años, el tratado de extradición con los Estados Unidos en el sentido estricto no existe.

“De alguna manera los extraditables lograron tumbarlo en 1986 en la Corte Suprema de Justicia y gobiernos valientes como el de Virgilio Barco lograron aplicar la extradición por la vía administrativa y con las normas del Código de Procedimiento Penal”, indicó.

Asimismo, explicó que “frente a una solicitud de extradición (hoy en día) hay dos opciones: está el concepto previo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Cuando el concepto es positivo, el presidente puede extraditar o no, en últimas, es una decisión política”.