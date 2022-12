“Ojalá sea una inocentada”: piden a Petro reconsiderar decisión sobre la Bienestarina

Algunos sectores políticos se pronunciaron sobre la orden que dio el presidente Gustavo Petro al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que frene la compra de la Bienestarina que se entrega para la alimentación de los niños.

El anuncio generó polémica en algunos dirigentes que consideran que este producto ha sido fundamental para la nutrición de los menores de bajos recursos.

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez dijo que esta decisión del mandatario pareciera ser una "inocentada”.

“Parece una inocentada para los niños más vulnerables de Colombia, que el Presidente @petrogustavo prohíba la distribución de Bienestarina para su alimentación. Muy grave. Será el responsable de más desnutrición infantil. Dogmatismo en su máxima expresión. Ojalá lo reconsidere”, sostuvo.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que, contrario a lo dicho por Petro, la Bienestarina sí se produce en el país. “Petro en su fantasía revolucionaria miente todos los días. La Bienestarina no se importa, se produce en el país. La harina de trigo sí se importa y es uno de sus insumos”, indicó.

Enrique Gómez, dirigente de Salvación Nacional, cuestionó que el mandatario quiera acabar con la Bienestarina y legalizar la coca. “Antro Histórico:Para los niños colombianos nada de bienestarina, pero que corran ríos de cocaína”, añadió.

Desde la coalición de Gobierno defendieron al presidente de la República cuestionando la calidad de la Bienestarina que se utiliza para alimentar a los menores.

El representante Sergio Marín dijo: “Colombia importa 14 millones de toneladas de alimentos, la Bienestarina se empaca pero con productos extranjeros. Sobre su calidad, me acuerdo de Cristóbal, el mayor experto en temas agrarios que he conocido: Si es tan buena ¿por qué no se la dan a los hijos de los ricos?"

Varios dirigentes esperan que el presidente Gustavo Petro reconsidere su decisión de no comprar más Bienestarina para suministrar a los niños más vulnerables en todo el país.