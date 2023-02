ONU condena amenazas en contra del líder social Leyner Palacios

La delegación de ONU de Derechos Humanos Colombia rechazó las amenazas en contra del del líder chocoano Leyner Palacios, quién denunció a través de su Twitter que recibió nuevas amenazas contra su vida y la de su familia.

Según se conoció, al celular de la hija del líder llegó un mensaje donde se le advirtió que tiene que salir del departamento del Chocó en un plazo de 12 horas.

El excomisionado de la Verdad se pronunció en sus redes sociales, en las cuales afirma que, “tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio”.

Por parte del Gobierno se asegura que ya se están ejecutando las respetivas estrategias de seguridad para salvaguardar la vida del líder y su familia. El ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó su solidaridad y aseguró que ya está tomando medidas.

Cabe mencionar, que Palacios señala que no es la primera vez que este tipo de intimidaciones suceden, ya que desde que terminó su función en la Comisión para la Verdad, han sido reiteradas las amenazas.

El líder social realiza procesos de pedagogía en los territorios del departamento del Chocó, Cauca y Nariño, con el fin de dar a conocer a la ruralidad el informe de la Comisión de la Verdad.

Si bien, la Oficina de Naciones Unidas solicitó a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Del mismo modo, invitó al Estado a garantizar la integridad del excomisionado y a su familia.

Incluso, se había programado una rueda de prensa liderada por la ONU; sin embargo, por medidas de seguridad, fue cancelada.

