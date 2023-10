Oposición acusa al Gobierno de provocar crisis entre Cruz Verde y Sanitas: ¿Por qué?

En el Congreso de la República hay preocupación por la crisis que se generó entre Sanitas y Cruz Verde, luego de la cadena de droguerías anunciara que a partir del 15 de noviembre dejará suministrar medicamentos e insumos a las personas que están afiliadas a la EPS, por una millonaria deuda que no se ha saldado.

Sectores de la oposición responsabilizaron al Gobierno de Gustavo Petro de lo que está ocurriendo y advierten que todo este problema se debe a que la Adres no está girando los recursos que necesitan las EPS, para cumplir con sus obligaciones.

Según la senadora Paloma Valencia, se trata de una estrategia para generar crisis en el imaginario y presionar la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso.

“El Gobierno no está pagándole lo que le debe a las EPS, no pagan los presupuestos que surgen de cuando un ciudadano mete una tutela, no del servicio de salud y lo que pasa es que no pagan, no reconocen las deudas para que se reviente el sistema y es una manera de obligarnos a aceptar la reforma a la salud y es una manera terrible de destruir el sistema de salud que hoy tenemos”, indicó.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa dijo que el Gobierno está buscando la manera de justificar ante la ciudadanía la aprobación de su proyecto de reforma a la salud.

“Está prohibido enfermarse bajo el gobierno actual. No solo hay escasez de medicamentos, también hay demoras en el registro sanitario de muchos fármacos y retrasos en los pagos a las EPS. El cambio está provocando una crisis en el sistema que justifique su reforma a la salud”, dijo el legislador.

Entre tanto, el senador Alejandro Carlos Chacón indicó que esta posible estrategia del Gobierno puede generar un efecto adverso en el Congreso y eso haría que los parlamentarios no apoyen la propuesta que viene incluida en la reforma a la salud de entregarle todo el manejo de los recursos al Adres.

“Si lo que pensaban era que al no darle los recursos pertinentes al sistema, colapsarlo, podría llevar a que el ciudadano piense que realmente se requiere una reforma, puede también ser adverso en el Congreso de la República por considerar que el Adres, que es el sistema público, no sirve ni tiene la capacidad para poder soportar el sistema”, indicó.

Los congresistas esperan que el Gobierno Nacional cumpla con su deber de girar los recursos que necesitan las EPS, para cumplir con sus obligaciones con las clínicas, hospitales y sus proveedores.