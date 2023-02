Organizaciones de pacientes radican su propio proyecto de reforma a la salud

Con el respaldo de congresistas de oposición, organizaciones de pacientes radicaron en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, una nueva propuesta de reforma a la salud, motivados por la “negativa” de la ministra Carolina Corcho, de escuchar sus sugerencias para la elaboración del articulado del Gobierno.

El proyecto que se denomina “salud para la vida” y que según sus autores nace “desde el corazón de los pacientes”, tiene tres ejes fundamentales; no arrasar con el sistema de salud, sino fortalecerlo; proteger los recursos sin politizarlos y pensar en los ciudadanos de la 'Colombia de nadie'.

“Estamos proponiendo una figura de gestor, que vendría a cumplir algunas de las funciones que hoy día están llevando a cabo las EPS, porque si consideramos que ese modelo se debe mantener en el modelo de aseguramiento nuestro, y es un gestor que pueda tener a cargo la gestión del riesgo y todo el manejo de las redes integradas e integrales”, explicó Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma.

Los pacientes fueron enfáticos en que tienen toda la autoridad para opinar respecto al sistema, ya que llevan más de 20 años liderando las causas de la salud y conociendo los principales problemas y preocupaciones de los pacientes, por lo que hicieron reparos a la propuesta del Ejecutivo.

“Nos preocupa que este modelo no tiene fuente de financiación, no es claro el modelo y politiza los recursos del sistema, cuando dice que hay una probabilidad que los alcaldes y gobernadores sean quienes conforman la red, que tendrían el poder porque serían los que firman los contratos. No entendemos la negativa de la ministra en no dejarnos participar en la construcción de una propuesta, le insistimos por todos los medios y decía que no porque no votamos por Petro”, dijo Denis Silva, vocero de pacientes Colombia.

El vocero, también manifestó en que los usuarios están preocupados, sobre todo quienes están diagnosticados con enfermedades de alto costo, porque la atención de estos pacientes se quedaría en un primer nivel, cuando se requiere atención de tercer o cuarto nivel, lo que afectaría la continuidad en sus tratamientos o los obligaría a empezar el proceso desde cero.

No obstante, señalaron que comparten uno del proyecto del Gobierno, donde hace énfasis en la prevención de los riesgos de salud, aunque también cuestionan que se le quiten derechos a los ciudadanos como elegir la entidad a la que quieren estar afiliados y que no queda claro qué acciones debe tomar el usuario, cuando no se sienta conforme con el servicio prestado.