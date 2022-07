Organizaciones sociales de Colombia y Venezuela denuncian aumento de desapariciones en la frontera

A diario son varios los casos que se conocen de personas que llegan a Colombia, y de los cuales no se vuelve a tener noticias, sus familias se preguntan entonces, ¿dónde están?

En un trabajo realizado por RCN Mundo en la frontera entre Colombia y Venezuela, buscamos cifras de organizaciones sociales y testimonios de quienes hoy tienen a un ser querido desaparecido.

Fundaredes, una organización no gubernamental, que tiene más de 20 años de servicio en Venezuela, en datos recopilados entre el 1 de enero y 19 de junio de este año, da cuenta que 68 personas han desaparecido solamente en el Estado Táchira, fronterizo con Norte de Santander, de estas personas 52 son hombres y 16 mujeres. De otro lado, reportan tres secuestros en esta zona de Venezuela.

Igualmente, el informe da cuenta que los Estados de Bolívar (35), Zulia (20), Apure (13), Falcón (9), y Amazonas (3) son los territorios que más reportan personas desaparecidas.

Las edades de quienes hoy no se tienen noticias, oscilan entre 18 o 30 años, en cuanto a niños se reportan cinco casos y adolescentes 19. En total son 148 personas, 132 desaparecidos y 16 secuestros.

Por su parte, en Colombia, la Fundación Progresar, por medio de su director Wilfredo Cañizares, da cuenta que la desaparición de personas extranjeras va en aumento.

“Nosotros hemos recopilado en los últimos tres años en territorio colombiano que han sido desaparecidos 109 personas migrantes de nacionalidad venezolana, el 39% de los desaparecidos son jóvenes que tienen entre 29 años y adultos hasta 59 años. Solo de estos 109 casos, el estado colombiano ha avanzado solo en tres casos para esclarecerlo, 106 casos siguen sin resultados investigativos”, señaló Cañizares.

Sobre donde podrían estar estas personas desaparecidas, el director de la Fundación Progresar es enfático en señalar que “en la mayoría de estos casos, dos cosas, uno pudieron ser víctimas de reclutamiento forzado, y dos que pudieron ser asesinados. Es muy común sobre todo lo que nosotros llamamos el corredor estratégico de Villa del Rosario, Cúcuta y Tibú, que los migrantes venezolanos sean objeto de graves violaciones de Derechos Humanos, por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y estructuras criminales que operan en el territorio colombiano”, manifestó el defensor de Derechos Humanos.

Lisbeth Zurita es la madre de Enisael Contreras, un joven venezolano de 28 años, salió de su país en busca de mejores oportunidades y poder ayudar a su mamá y hermanos, desde hace tres años esta mujer no tiene noticias de él, sus esperanzas de encontrarlo permanecen intactas.

“Mi hijo se fue para Colombia buscando nuevos horizontes, nuevos ingresos ya que la situación aquí todos sabemos cómo esta. Para el 2019 mi hijo se fue para las minas del Inírida, allá no le fue bien y regresa a Cúcuta y es allí cuando mi hijo desaparece, hasta la fecha de hoy yo no he sabido absolutamente nada de mi hijo, no sé dónde está, ni con quién está, ni que me le hicieron, para donde se me lo llevaron. Por eso pido con el corazón en la mano a las autoridades de Colombia, me ayuden con el caso de mi hijo”, relató la angustiada mujer.

Lisbeth, entre lágrimas, relata que “todavía lo espero, todos los días lo espero, toda mi familia lo espera, (suspiro) deseo saber de mi hijo, tan solo que me digan, mira su hijo está bien. Pero no, parece que la tierra de Cúcuta se abrió y se tragó mi muchacho, porque no hay un registro de mi hijo ni vivo ni muerto”.

Ante el caso que hoy vive con su hijo, y conociendo la historia de más personas que en Venezuela viven una situación similar, Lisbeth Zurita, abrió un grupo en Facebook llamado 'Esperanza de Madre (desaparecidos)', en el que se publican a diario casos de personas que buscan a sus seres queridos, personas que ya han sido encontradas, y en el peor de los casos, noticias de venezolanos fallecidos en Colombia.

RCN Mundo trató de conseguir información, por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre personas desaparecidas en Colombia, de nacionalidad venezolana, pero la solicitud no fue atendida.