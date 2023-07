Óscar Iván Zuluaga habría aceptado recibir dineros de Odebrecht 

Agrega que Zuluaga pidió orientación del sacerdote Arturo (Uría) ante lo que había sucedido.

“Zuluaga dice: “Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”. Sorprendido, García le pregunta: “¿Le contó toda la historia?", a lo que Zuluaga no dudó en decirle que sí.

“Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”, se oye en la grabación.

Confesó que la conversación fue “una charla de una hora que me cambió a mí mucho la perspectiva, porque él me dijo: ‘usted está rodeado de cuánta maldad (...)’. La semana pasada, cuando sale todo este problema otra vez, que la Fiscalía, que las pruebas, volví y hablé con él y le dije: ‘padre, ¿yo qué debo hacer?’. Y volvía y me insistía: ‘usted tiene que protegerse’.