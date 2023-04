Otty Patiño no desconoce que ELN reclute menores de edad: “de pronto es así”

El jefe de la delegación del Gobierno que negocia con el ELN, Otty Patiño, no desconoció que el grupo armado reclute de manera ilegal menores de edad en el país.

La declaración del jefe negociador se da horas después de que el máximo cabecilla de ese grupo armado, Antonio García, le respondiera al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en el sentido de que el ELN no reclutaba menores.

“Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser 'reclutados' por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN”, dijo García en una declaración.