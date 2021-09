$200 millones de recompensa por responsables de atentado contra la Contralora de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó el atentado en contra la contralora distrital María Fernanda Ayala y ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para capturar a los autores intelectuales y materiales del hecho.

"Condenamos enérgicamente el vil atentado que ha sufrido la contralora de Cali, María Fernanda Ayala, debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, por parte de la autoridad competente, y se deben tener investigadores especiales para ello. Gracias a Dios , está ilesa", aseguró el mandatario de los caleños.

Le puede interesar: Alcalde de Cali denunció amenazas por desalojos en el Jarillón del río Cauca

El alcalde también dijo que "la intensa desestabilización a la que viene siendo sometida nuestra ciudad y nuestro Gobierno debe cesar. Acá no se trata de nuestras políticas o ideología, se trata de un pueblo que tiene derecho al bienestar integral".

La Contralora Distrital, quien aseguró no haber sido víctimas de amenazas en contra de su vida, dio a conocer que se dirigía con su conductor por el sector de Centenario, cuando fueron sorprendidos por hombres armados. "Iba hablando con mi motorista cuando escuchamos los disparos y él me dijo es un atentado, le dije no pare y nos dirigimos al Centro Administrativo Municipal, en donde dimos a dar conocer el hecho. La camioneta tiene varios impactos de bala en ambos sentidos", sostuvo.

Lea también: Capturan a disidentes de Farc por extorsionar a comerciantes en Jamundí, Valle

Se conoce que el hecho que está siendo investigado por las autoridades, como Fiscalía y Policía y Sijín, que están analizando todos los registros de cámaras de seguridad.

"El CTI y la Policía Judicial está trabajando en el caso y pusimos un grupo de la Seccional de Protección para brindarle seguridad a la Contralora", aseguró el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.