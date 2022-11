"A ustedes les gusta dar látigo y me lo merezco": DJ que le dio 'cabezazo' a azafata de Avianca

Una denuncia por medio de redes sociales se está haciendo viral, pues todo parece indicar que una azafata de la aerolínea de Avianca fue agredida por una pasajera cuando esta intentaba guiarla en su proceso de embarque.

El hecho ocurrió este jueves en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y según la información que ronda en Internet, la protagonista fue la DJ caleña, Camila Gutiérrez, quien al parecer la mujer se encontraba en estado de embriaguez y le pegó un cabezazo a una azafata de Avianca cuando la trabajadora no la dejó abordar el avión, ya que la artista tenía un tiquete de otra aerolínea.

Lee también: Reconocida DJ le pegó un cabezazo a azafata de Avianca: el motivo de la agresión es insólito

Tanta era la 'borrachera' de Camila que pasó por alto que los tiquetes que tenía eran de Latam y no de Avianca, motivo por los que claramente no podía subirse al avión y la azafata tuvo que intervenir, no obstante, en lugar retractarse, la DJ le pegó un cabezazo a la otra mujer, causándole un fuerte hematoma en la frente.