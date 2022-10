En video quedó registrado un presunto caso de exceso de fuerza de la Policía en Pradera, al suroriente del Valle del Cauca.

El hecho, ocurrido en el sector conocido como “Planeta amarillo”, dejó al presunto sospechoso herido y con la posibilidad, al parecer de perder su pierna derecha, según denuncias de la comunidad.

De acuerdo con el video grabado por un testigo, dos agentes requisaban a un hombre y cuando se lo llevaban, este salió corriendo, al parecer escapando y uno de los uniformados le disparó en repetidas ocasiones en la pierna, quebrándole la parte de arriba del tobillo.

En la grabación se escucharon los gritos de los testigos que decían: "No está haciendo nada, vea; se lo están llevando y no está haciendo nada. No está haciendo nada y se lo están llevando. ¡Ay, le partió el pie!".

Adicionalmente se observó la cara de dolor del hombre al que le dispararon y cómo se agarraba la pierna, mientras el pie le quedó colgando y los oficiales lo cargaban para llevárselo.

"Resulta lesionada una persona en el desarrollo de un procedimiento policial. La persona lesionada fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial garantizándole sus derechos y respeto a su integridad personal. La policía nacional dispuso el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes para lograr esclarecer lo ocurrido", manifestó el coronel Éver Gómez, comandante de la Policía Valle.

La comunidad horrorizada denunció que la captura se trató de hacer sin orden judicial y el presunto sospechoso, identificado como Juan José Valencia de 26 años de edad, se mantiene en el Hospital Universitario del Valle en Cali a donde fue trasladado.

El hecho causó rechazo en la comunidad, que solicitó una explicación por el operativo y que aclaren las razones por las que estaban requisando al ciudadano y los motivos para dispararle.