Activan Puesto de Mando Unificado por manifestaciones en Cali

A partir de este sábado hasta el 16 de febrero, las autoridades en Cali mantendrán activado el Puesto de Mando Unificado por las jornadas de manifestaciones sociales que han sido anunciadas por parte de la ciudadanía.

“Hemos tomado algunas decisiones administrativas para la próxima semana, a partir del lunes vamos a prohibir trasteos, movilización de elementos voluminosos que puedan poner en riesgo las manifestaciones, pero lo más importante que hemos acordado un plan estratégico para garantizar el derecho a las personas que quieran salir a manifestar, pero el derecho a los ciudadanos que van a continuar con su vida cotidiana", manifestó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad distrital.

Le puede interesar: Gobierno financiará el 70 % de la reestructuración del MIO en Cali

Movilizaciones

El sábado 11 de febrero cientos de domiciliarios de la aplicación Rappi realizaron una movilización motorizada en Cali desde el Centro Administrativo Municipal hasta el Parque de las Banderas, exigiendo un aumento en la comisión del precio que la plataforma les paga. Denunciaron que sólo les da hasta $2.500.

El domingo 12 de febrero se espera una movilización llamada el ‘gran Paro Nacional indenifido’ convocado por la reserva activa de las fuerzas militares; el 14 de febrero, fueron convocadas las marchas en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional y el 15 de febrero, la marcha de la oposición.

Le puede interesar: [Video] Detienen caravana fúnebre que alteraba el orden público en Cali

"No se ha decretado un paro nacional, son manifestaciones pacificas que hacen un grupo de ciudadanos, pero no se trata de un paro, no se trata de una situación generalizada de todo el país y de todo los municipios son grupos focalizados con unas rutas establecidas que como autoridades vamos a garantizar que se le respete su derecho pero también el de toda la ciudadanía”, puntualizó el Secretario de Seguridad.

El funcionario también dijo que se encuentra activo el Puesto de Mando Comunicacional en donde en tiempo real informarán sobre el avance de las manifestaciones.