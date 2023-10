Advierten grave crisis humanitaria en Centro de Detención de Buenaventura

Las autoridades realizaron una requisa en el Centro de Detención Transitoria 'Marte¿ del Distrito Especial de Buenaventura y hallaron cuchillos, drogas, celulares y licores, además encontraron un hacinamiento de más del 200%.

Según el informe oficial, entre los hallazgos se encontraban varillas y armas artesanales creadas con cepillos de dientes, entre otros objetos, situación que alertó a la Personería distrital sobre la seguridad en el centro de reclusión.

De acuerdo con el personero delegado de DD.HH., José Luis Bernat, el hallazgo demuestra que los controles de ingreso son frágiles.

"Este registro trajo como resultado que se encontrara un sinnúmero de armas blancas, alucinógenos, aparatos electrónicos, lo que hace preguntarnos ¿Cómo están ingresando estos objetos a un centro transitorio como este? Esta situación denota que existe fragilidad en los controles que hace la Policía cuando hay visitas o cuando se les permite ingresar objetos de aseo o alimentación", indicó el personero.

Cabe resaltar que dicha requisa se adelantó en compañía de la Personería y defensoría del Pueblo luego de un mes de que un hombre fuera asesinado con machete en el interior del centro de detención.

Hacinamiento

El personero delegado de Derechos Humanos, José Luis Bernat, indicó que en el centro de reclusión existe un hacinamiento del 256%, debido a que, según él, es un sitio improvisado que tiene espacio para 100 privados de la libertad (ppl) y actualmente hay 365.

"En este sitio hay aproximadamente 12 celdas improvisadas, porque esto no es una cárcel, se le ha dado una misionalidad a la policía que no la tiene, porque dentro de sus funciones no está cuidar ppl, se entiende que por la emergencia carcelaria la Policía esta abarrotada", dijo Bernat.

Por último, manifestó que dicho hacinamiento tiene a presos durmiendo al lado de las baterías sanitarias, situación que estaría en contravía de los derechos humanos.

"En un acto de inhumanidad, la gente está durmiendo encima de la otra, incluso, donde están las baterías sanitarias, lo que afecta los derechos humanos de las personas que están ahí", dijo.

Por último, el personero manifestó que en el centro de detención no existen cámaras de seguridad y resaltó que de no prestarse atención a la situación actual, se podría convertir en lo que denominó como "una bomba de tiempo".