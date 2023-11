Advierten que familias de Buenaventura estarían siendo obligadas a abandonar sus viviendas

El personero delegado para los Derechos Humanos, José Luis Bernat, alertó que muchas familias de los sectores La Vecindad y Cueva de Rolando del Distrito Especial de Buenaventura estarían siendo obligadas a abandonar sus viviendas.

Bernat precisó que las viviendas estarían siendo usadas para el actuar delictivo de estructuras criminales.

"Aquí no se puede tapar el sol con la mano diciendo que no está ocurriendo nada, cuando uno observa que hay situaciones complejas en los barrios de la localidad no. 2, donde muchos habitantes y vecinos han tenido que buscar apoyo de red familiar para dejar sus casas. Ese dejar sus casas hace proclive a que los mismos delincuentes las conviertan en una guarida para desestabilizar el orden público en esos sectores", dijo el personero.

Por otro lado, el delegado solicitó revisar los acuerdos que existen actualmente entre las bandas criminales del distrito debido a que, según él, mientras se habla de diálogo y paz las comunidades viven otra realidad en el territorio.

"Esta situación debe mirarse con lupa. Llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en Buenaventura y eso denota que el accionar de los delincuentes sigue siendo un común denominador, por un lado, se está hablando de un cese, de no generar confrontaciones hasta el próximo año, pero la realidad en el territorio es otra", agregó.

Por último, el personero delegado para los DDHH aseveró que "cuando usted, producto de un accionar de la delincuencia tiene que abandonar su territorio, tiene que abandonar su casa, ahí convergen varios hechos victimizantes, particularmente el desplazamiento".

Hasta el momento, el ministerio público ha informado que algunas viviendas de los sectores La Vecindad y la Cueva de Rolando se encuentran están deshabitadas.