Al menos 330 familias indígenas están confinadas en Bojayá (Chocó)

Las principales autoridades de Bojayá, Chocó, liderarán este martes 12 de enero un consejo de seguridad y un comité de justicia transicional para analizar la difícil situación de al menos 330 familias indígenas que están confinadas.

Según la comunidad, los habitantes sienten temor por la presencia de grupos armados en la zona, lo que hace que permanezcan en sus hogares.

El alcalde de Bojayá Edilfredo Machado Valencia, aseguró que el temor no es solo de los indígenas sino también de la población en general. Señaló que les da miedo realizar sus actividades de cacería y pesca.

"Eso es algo general en el municipio porque para nadie es un secreto que hay presencia de Paramilitares y del ELN. Las comunidades indígenas tienen mucho problema alimentario, yo he hecho lo que he podido, pero solo no alcanzo. El Gobierno Nacional, con el tema alimentario, no nos ha apoyado", manifestó el funcionario.

El mandatario agregó que: "los indígenas están en sus casas. No pueden supuestamente salir a las actividades de cacería y de la pesca. Las mujeres tienen temor de ir a la finca".

Según el alcalde de Bojayá, los recursos del municipio no son suficientes para garantizar la alimentación de los indígenas confinados. Por eso, pidió ayuda urgente del Gobierno Nacional para que ayude a esta población. El municipio tiene 40 comunidades indígenas, que son las que más sufren con la presencia de los actores armados.

Hace un año, Bojayá vivió una situación similar cuando seis mil personas se confinaron por temor a estos grupos ilegales. En abril de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo de desplazamiento de los habitantes en varias poblaciones del municipio.