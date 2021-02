Alcalde de Cali alerta por la reaparición de las pirámides captadoras de dinero

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció este jueves que se están comenzando a estructurar las conocidas pirámides en los barrios, Valle del Lili y Caney, ubicados en el sur de la capital vallecaucana, que buscan mediante engaños obtener recursos de los ciudadanos.

“En el 2008, la ciudad vivió este proceso que consiste en que las personas invirtieron el dinero con la intención de posteriormente tener un ahorro y muchas fueron estafadas. Nuevamente, en el marco de la crisis, empezamos a identificar estas apuestas ilegales. Les queremos decir a la gente que no se dejen engañar y no boten la plata, no sean ingenuos ”, manifestó el mandatario.

Las autoridades están atentas a los movimientos de las personas que están detrás de estas captadoras ilegales de dinero para que sean detenidas, además esperan que los habitantes de la ciudad no vuelvan a caer en estas estafas y busquen asesorías legales para invertir sus recursos.

Entre tanto, algunos residentes del barrio Valle del Lili manifestaron que han identificado trabajos con la bolsa, pero aseguran que no tienen conocimiento de que en alguna casa o apartamento esté funcionando como una pirámide captadora.

Cabe mencionar que en el año 2019 se descubrió una nueva modalidad de estafa denominada ‘Telar de Sueños’, en la cual solo permitían la participación de mujeres a quien engañaban mediante mensajes por WhatsApp para que invirtieran una suma de dinero con la promesa que en 28 días iban a recibir el doble de lo invertido.

La Policía hizo un llamado para denunciar este tipo de delito para que los responsables respondan por estafa y falsedad en documento público .