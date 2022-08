Alcalde de Cali armó tremenda polémica por designación de nuevo comandante de Policía

Un duro cuestionamiento ha hecho recientemente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ante el nombramiento den coronel José Daniel Gualdrón como el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de la capital del Valle.

Según lo que dijo el mandatario, su molestia es porque no se presentó un diálogo acerca de las necesidades de la ciudad en cuánto a los temas de seguridad antes de hacerse su debida asignación.

“Quisiera que si se va a cambiar al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se consulte con el alcalde sus necesidades, oportunidades y características del territorio”, mencionó el Ospina en medio de una entrevista para un medio nacional.

Además, sobre el nuevo coronel asignado, el alcalde de la ciudad mencionó que “jamás ha estado en Cali, no conoce una ciudad de más de dos millones de habitantes, con organizaciones criminales que manejan un alto perfil”.

Es por eso, que no estuvo de acuerdo con el nombramiento, y además resaltó que estas decisiones no se deberían tomar, no sin antes hacer una consultoría con las autoridades locales.

“Invito a este país centralista a que tenga en cuenta las autoridades locales para que se construya respuestas y soluciones. No sé qué pasará en el resto de Colombia, pero en una ciudad con compleja como Cali, la forma es de conversar con el alcalde que viene y cuáles son las oportunidades que hay”, manifestó el mandatario.

Por último, Ospina llenó de elogios al saliente general Juan Carlos León, quien venía desempeñando esa labor como el comandante de la Policía de la ciudad y dijo que “No tengo nada en contra de Gualdrón, pero quiero decir que tenía un comandante de lujo que estuvo comprometido las 24 horas del día, los siete días a la semana”.