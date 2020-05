Alcalde de Cali decreta alerta naranja en plaza de mercado por COVID-19

A raíz de los 21 casos de la COVID-19 que se detectaron en la plaza de mercado Santa Elena y sus alrededores, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, decretó la alerta naranja.

La medida para esta galería, la más grande de la ciudad de la que se abastecen en su mayoría pequeños tenderos, se da, ya que de los casos registrados, 11 son vendedores ambulantes en esa zona.

“Ese brote lo hemos evidenciado a través de casos positivos de familias de los barrios aledaños a la galería, y esos casos positivos son casos que están asociados algunos de ellos con actividades directas en este lugar, esos casos ya están siendo seguidos por la ESE Centro y se les está haciendo un cordón sanitario, se tiene con ellos contacto telefónico y visitas permanentes para verificar que cumpla con el aislamiento preventivo”, explicó el mandatario.

De acuerdo a las autoridades, en esta plaza de mercado se han intensificado las tomas de temperatura y demás acciones para identificar más posibles casos sospechosos del coronavirus.

“Estamos realizando tamizajes en la calle 23 y en sus alrededores en donde vamos a verificar protocolos de bioseguridad y practicaremos pruebas rápidas de la COVID-19, luego vamos a tener presencia en los sectores del Planchón y La Carbonera. Después vamos a examinar a los camioneros y personas que llevan los alimentos en horas de la madrugada", agregó Jorge Enrique Tamayo, gerente de la Red Hospitalaria ESE Centro.

El funcionario denunció que de forma constante, se presentan aglomeraciones de personas en la galería Santa Elena y muchos ciudadanos no portan elementos de protección como el tapabocas, "la gente no tiene cultura, no guardan las distancias y debemos de trabajar para que la gente tenga conciencia en el cuidado para evitar la propagación del virus".

Entretanto, Edgar López, líder de los comerciantes de la central de abastos, aseguró que con anterioridad habían realizado un llamado a las autoridades de salud para prevenir la propagación de la COVID-19.

"No queremos que en Cali se presente un brote como el registrado en Corabastos en Bogotá, hemos cumplido con todas las medidas de protección y esperamos que la gente siga comprando nuestros productos para no tener pérdidas en las ventas", añadió el vocero.

Las acciones de bioseguridad en la galería, serán coordinadas operativamente por la Secretaría de Seguridad y Justicia, desde este miércoles 13 de mayo hasta el 30 de junio de 2020, para mitigar el contagio.