Alcalde de Cali defiende el uso de la ivermectina en pacientes con coronavirus

En diálogo con La FM, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, explicó los motivos por los que su administración considera adecuado el uso del medicamento 'ivermectina', para tratar pacientes contagiados con Covid-19.

El alcalde Ospina que la aprobación del uso de ivermectina se produjo luego de las conclusiones que brindaron un grupo de expertos, que han realizado una evaluación del resultado de ese medicamento en pacientes covid de otros países de Latinoamérica.

Mire acá: No hay evidencia científica sobre un medicamento que cure o prevenga el coronavirus: Invima

Según el mandatario, en dichos análisis se identificaron una serie de investigaciones que señalan que el uso de ese medicamento disminuyó las complicaciones del covid, redujo el numero de pacientes en unidades de cuidados intensivos, por lo tanto también representa una reducción en el número de fallecidos.

Jorge Iván Ospina también indicó que una serie de infectólogos de Cali le han recomendado a la alcaldía de la ciudad el uso de ivermectina, basándose en los resultados que dicho medicamento ha tenido en sus pacientes.

Por otra parte, Ospina indicó que es necesario tener una fase intermedia en donde es necesario tener una posibilidad de proveer un medicamento, para pacientes clínicos de covid en Cali. "Debemos asumir mayores riesgos y responsabilidades, ante un proceso en donde las medidas de bioseguridad se deben mantener cómo un proceso preventivo, junto al aumento de disponibilidad de camas UCI".

Vea también: Fallo ratifica que sesiones virtuales son legales: Presidente del Congreso

En este sentido, Jorge Iván Ospina resaltó que tiene la certeza de que este medicamento ayudará a reducir las complicaciones causadas por el virus. Además, destacó que esta molécula que no tiene patentes, por lo tanto es muy económica en el mercado, y tampoco genera efectos secundarios.

"Cuando las letalidaes se incrementan, siempre es bueno tener un mayor arsenal farmacológico en el tratamiento de un caso y por eso usamos la ivermectina".

Según el mandatario de los caleños, este medicamento es de uso veterinario como un anti parasitario en los animales y por ello se tendría que usar una dosis diferente para los seres humanos. "Nosotros adelantaríamos la entrega de una dosis de 5 mililitros para pacientes covid. Pero el medicamento siempre lo debe prescribir un medico, quien siempre tenga en cuenta todas las condiciones de un paciente".

Consulte acá: Presidente Duque inaugurará la autopista Girardot-Honda-Puerto Salgar

Jorge Iván Ospina usó los micrófonos de La FM para responder un trino publicado por Moisés Wasserman, quien cuestionó el usó de la ivermectina en pacientes covid.

Oigo al alcalde de Cali y no puedo creerlo. Mezcla discurso y pensar con el deseo, con unos informes no utilizables por su pobreza. Otros invitan a tomar limón o aspirar vapor. Trump y Bolsonaro hidrochloroquina. Los argumentos científicos no son “burocracia”. ¡Qué irresponsable!