Alcalde de Cali denuncia negligencia de varias EPS en pruebas de covid-19

Tras recordar que el pasado mes de julio interpuso ante la Fiscalía una denuncia penal contra las EPS por negligencia, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a advertir que estas entidades no están asumiendo su responsabilidad frente a la toma rápida de las pruebas para detectar casos de covid-19, así como la oportuna entrega de los resultados.

“No sé qué espera Colombia para despertar de este adefesio como son las Empresas Promotoras de Salud, que no entienden la importancia de la vida y la salud de sus pacientes y usuarios. No hacen las pruebas de manera oportuna, ni las entregan en el tiempo que debe ser, no permiten ver el bosque incendiado adecuadamente y por tanto, sin información es muy difícil intervenir el problema”, expresó el mandatario.

Le puede interesar: Cerca de 100 fiestas se han desarticulado durante toque de queda en Cali

Cabe recordar que las EPS se han llegado a demorar hasta quince días en la entrega de resultados de pruebas para covid-19, por lo que el mandatario en su momento manifestó que "es inconcebible esta situación; ellos están recibiendo la plata y sin embargo no le responden a la sociedad en esta pandemia. El comercio esté a media marcha, mientras los irresponsables de las EPS no entregan los exámenes oportunamente".

Ante esta situación y dado que en las visitas a dos EPS (Nueva EPS y SOS) se evidenciaron quejas en la prestación de los servicios de salud, se realizó una mesa de trabajo con todos los representantes de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, para solucionar el problema.

"Llegamos a unos acuerdos a los cuales les vamos a hacer seguimiento. Los acuerdos a los que llegamos son: aumento de personal en salas de atención de usuarios y en las líneas de atención telefónica para que se dé respuesta oportuna a la comunidad, aumentar la capacidad instalada con respecto a los prestadores que hacen la realización de pruebas covid, ampliar el número de rastreadores de pacientes con covid -19 y sus contactos estrechos", explicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo.

Así mismo, se deberá seguir con el modelo de atención domiciliaria para el seguimiento de pacientes y en el caso de las personas de alto riesgo, con comorbilidades y que presenten afecciones respiratorias, se debe proporcionar el tratamiento en casa, incluso con entrega de oxígeno de ser necesario.

Lea también: Colombia tiene 124.825 casos activos de covid-19 tras 17.379 contagios nuevos

Actualmente, Cali registra más de 105.600 casos de covid-19 desde la llegada de la pandemia al país en marzo de 2020. Entre tanto, en el último registro entregado por el Instituto Nacional de Salud, de las 52 nuevas muertes a causa de este virus en el Valle del Cauca, la cifra diaria más alta desde la llegada de la pandemia, 30 se dieron en Cali.