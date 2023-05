Alcalde de Cali espera que le desembarguen los bienes, tras anulación de elección del contralor

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a la nulidad de la elección del Contralor General, luego de que durante los meses en los cuales Carlos Hernán Rodríguez lideró el organismo, el mandatario local fue embargado en siete de sus bienes y dos cuentas bancarias.

"La anulación de la elección del contralor es una circunstancia que está por fuera del pensamiento, de la lógica o influencia del Alcalde de Cali, aunque he sido un perseguido, jamás adelantaría una labor de persecución. Es un hecho que debe acatarse", manifestó el mandatario.

Ospina dijo que la decisión del Consejo de Estado es una circunstancia que está por fuera de su influencia, pero manifestó que ha sido un perseguido más por el ente de control, por lo que espera que la Contraloría avance en las investigaciones, se esclarezca la situación y sea desembargado.

"La Contraloría como órgano independiente debe adelantar las respectivas investigaciones pertinentes. Yo tengo algo claro, a mí me han embargado injustamente a partir de una decisión no suficientemente consolidada, y estoy seguro que cuando ellos (Contraloría) hagan las evaluaciones técnicas, rigurosas, ojalá rápido me desembargarán y no tendría que atravesar por una situación tan difícil”, puntualizó Ospina.

Investigaciones

El Alcalde de Cali fue embargado en abril de este año, porque la Contraloría General de la República abrió dos procesos de responsabilidad fiscal en los casos de Impretics y la Unión Temporal Windetec y tres convenios de Emcali.

Sobre el contrato entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca-Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la Policía de Cali, el ente de control encontró presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras. En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854.603.749.

Respecto a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, la Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal, por incumplimiento contractual, intermediación innecesaria e indebida administración de la compañía en diferentes actuaciones, en donde el ente de control observó un posible detrimento patrimonial de hasta $30.000 millones.